Экс-форвард Шахтера и Динамо добился разрыва контракта со своим клубом через суд
Жуниор Мораес больше не будет игроком Коринтианса.
Экс-форвард Динамо и Шахтера Жуниор Мораес станет свободным агентом.
Как сообщает издание Ogol, Мораес выиграл суд у Коринтианса и добился рассторжения контракта.
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Решение в пользу бразильца было принято из-за отсутствия оплаты за имиджевые права, а также отпускных за более, чем 11 месяцев.
В своем приговоре суд Сан-Паулу использовал формулировку "неустойчивый климат между сторонами".
Стоит отметить, что у Коринтианса будет возможность оспорить решение.