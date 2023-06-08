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Экс-форвард Шахтера и Динамо добился разрыва контракта со своим клубом через суд

Жуниор Мораес больше не будет игроком Коринтианса.
Сегодня, 15:27
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес

Экс-форвард Динамо и Шахтера Жуниор Мораес станет свободным агентом.

Как сообщает издание Ogol, Мораес выиграл суд у Коринтианса и добился рассторжения контракта.

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Решение в пользу бразильца было принято из-за отсутствия оплаты за имиджевые права, а также отпускных за более, чем 11 месяцев.

В своем приговоре суд Сан-Паулу использовал формулировку "неустойчивый климат между сторонами".

Стоит отметить, что у Коринтианса будет возможность оспорить решение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Динамо Киев Жуниор Мораес

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