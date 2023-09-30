Шева - не первый: Топ-10 лучших карт украинцев за всю серию FIFA

Режим Ultimate Team в серии футбольных симуляторов FIFA (ныне EA FC) стал краеугольным камнем жанра. Появившись в 2009 году в качестве платного DLC именно он изменил футбольные симуляторы. С тех пор канадская компания стала строить свою игру именно вокруг онлайн-режима, который на сегодняшний день и является главным достоянием серии. А так же золотым теленком для самой EA.

Украинские футболисты не раз и не два удостаивались чести получать наивысшие награды от канадской компании в виде различных карточек. Учитывая, что в этом году началась новая эра футбольного симулятора канадской компании, мы решили собрать лучшие карчтоки украинцев за всю историю UT.

Топ-10 лучших карточек украинцев за всю истории Ultimate Team

10 место - FIFA 18-23 - Андрей Шевченко 91

Лучшие игроки в истории получили в FIFA карточки икон (или кумиров), которые последние пять лет делились на три категории - базовая, средняя и праймовая. В EA FC от такого разделения отказались. Андрей Шевченко в своем праймовом варианте имел общий рейтинг 92, однако, к сожалению, никогда не являлся популярной картой.

9 место - FIFA 21 - Андрей Шевченко 92

Очевидно, что в этом топе будет много Андрея Николаевича. Кроме выше названных трех типов икон также был еще третий, который назывался "Моменты", такие карты канадцы вручали игрокам за какое-нибудь особенное достижение в карьере. Свою карточку в FIFA 21 Шевченко получил за достижение в Милане.

8 место - FIFA 22 - Андрей Шевченко 92

Годом позднее Андрей Николаевич вновь получил Моментс карточку, которая, однако, мало чем отличалась от версии из предыдущей части. Канадцы лишь сменили фотографию и не стали более ничего менять.

7 место - FIFA 20 - Жуниор Мораес - 92

Украинский бразилец донецкого Шахтера получил карточку Команды сезона за свои заслуги в сезоне-2019/20. Тогда Шахтер вылетел из ЛЧ, прошел до полуфинала ЛЕ, а также взял очередное чемпионство Украины. Сам же Мораес отличился 26-ю голами в 41 матче сезона.

6 место - FIFA 23 - Александр Зинченко - 92

Тогдашний новичок лондонского Арсенала Александр Зинченко влюбил в себя не только фанатов "канониров", но и любителей FIFA. Защитник в течение сезона получал разные классные карточки, а в конце удостоился попадания в Команду сезона.

5 место - FIFA 20 - Андрей Шевченко 93

Забавно, что самая первая Моментс карточка Шевченко была сильнее, чем все ее последующие версии. У игрока была выше скорость, лучше дриблинг, и сообщество симулятора приняло ее в свое время куда теплее.

4 место - FIFA 18 - Марлос 93

Еще один экс-игрок Шахтера также попадал в команду сезона. Тот год был не лучшим для "горняков", пускай и прошли чемпионат Украины всего с одним поражением, в еврокубках клуб провалился, взяв лишь одну победу в восьми матчах. Сам же Марлос отметился десятью голами в 21 матче сезона. А карточку получил веесьма неплохую.

3 место - FIFA 21 - Андрей Ярмоленко 94

Тогда еще форвард Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал счастливчиком, которого канадцы выбрали для летнего промо. По окончании футбольного сезона в FIFA также настает затишье, потому летом разработчики радуют игроков очень сильными картами. Такими, какой была 94-я карта Ярмоленко из промо Летних звезд.

2 место - FIFA 23 - Андрей Шевченко 96

В прошлом году EA Sports наконец начала пытаться освежить карточки икон и выпустила промо Герой обложки, куда вошли игроки, которые побывали на обложке игры. В 2005 году Андрей Шевченко попал на обложку FIFA 2005, вместе с Фернандо Морьентесом и Патриком Виейра, за что и получил крутую карточку спустя 18 лет.

1 место - FIFA 23 - Михаил Мудрик 97

Ну, и куда же без восходящей звезды украинского футбола Михаила Мудрика, внимание к которому приковано после его дорогостоящего перехода в Челси. Миша в прошлой части получил две специальные карты, одна из которых также пришлась на летнее промо и получила невероятно высокий рейтинг.

Отметим, что украинские футболисты немало получали хороших карт с высоким рейтингом, но об этом мы напишем в нашем следующем материале.

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