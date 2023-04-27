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Клуб высшего дивизиона Бразилии присоединился к акции в поддержку Мариуполя

Атлетико Паранаэнсе выразил солидарность с украинской футбольной командой.
Сегодня, 12:42
Атлетико Паранаэнсе поддержал Мариуполь
Атлетико Паранаэнсе поддержал Мариуполь

Представитель бразильской Серии А Атлетико Паранаэнсе присоединился к инициативе клуба Батель FC Mariupol Lives, целью которой является поддержка Мариуполя.

"Красно-черные" во время матча Кубка Бразилии демонстрировали на своем стадионе на больших экранах видео, посвященное украинскому клубу, который приостановил свою деятельность вследствие российского вторжения и уничтожения города оккупантами.

Также болельщики бразильской команды развернули на трибунах баннер с эмблемой "азовцев".

Перед поединком Атлетико Паранаэнсе опубликовал в своих социальных сетях промо этой инициативы в поддержку Мариуполя от команды Батель из третьего дивизиона чемпионата Бразилии.

"Год назад на Украину напали. Город Мариуполь был полностью разрушен. И футбольный клуб Мариуполь прекратил свое существование", - написали "красно-черные".

Отметим, что за Атлетико Паранаэнсе играют несколько исполнителей, ранее имевших связь с Украиной: экс-полузащитник Шахтера и Манчестер Сити Фернандиньо, хавбек Витор Буэно, пребывавший некогда на контракте в Динамо, и нападающий Виллиан, выступавший за Металлист.

Ранее сообщалось, что клуб Батель из бразильского штата Парана и города Гуарапуава, где огромная украинская диаспора, в знак солидарности с Мариуполем примет название, форму и эмблему украинской команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Атлетико Паранаэнсе Мариуполь

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