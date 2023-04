Клуб высшего дивизиона Бразилии присоединился к акции в поддержку Мариуполя

Представитель бразильской Серии А Атлетико Паранаэнсе присоединился к инициативе клуба Батель FC Mariupol Lives, целью которой является поддержка Мариуполя.

"Красно-черные" во время матча Кубка Бразилии демонстрировали на своем стадионе на больших экранах видео, посвященное украинскому клубу, который приостановил свою деятельность вследствие российского вторжения и уничтожения города оккупантами.

Также болельщики бразильской команды развернули на трибунах баннер с эмблемой "азовцев".

Перед поединком Атлетико Паранаэнсе опубликовал в своих социальных сетях промо этой инициативы в поддержку Мариуполя от команды Батель из третьего дивизиона чемпионата Бразилии.

"Год назад на Украину напали. Город Мариуполь был полностью разрушен. И футбольный клуб Мариуполь прекратил свое существование", - написали "красно-черные".

Brazilian Serie A side Athletico Paranaense has also got involved in promoting the FC Mariupol Lives campaign



This evening during their Copa do Brasil tie v CRB, the stadium played promos on the big screens & ad boards + the Ultras had a Mariupol banner



📸📹: @hq_velloso https://t.co/SgGSTZMXNY pic.twitter.com/tzzMqiHS7M