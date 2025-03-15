Матч УПЛ Кривбасс - Левый Берег перенесли на неопределенный срок
Матч 21-го тура украинской Премьер-лиги между Кривбассом и Левым Берегом, который в субботу, 15 марта, должен был начаться в Кривом Роге в 15:30, был отложен.
Как сообщает пресс-служба УПЛ, решение о переносе поединка на более поздний срок было принято из-за длительных воздушных тревог в Днепропетровской области.
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Воздушная тревога объявлялась перед запланированным началом матча, а затем - еще дважды. Команды успели провести разминку и сыграть менее двух минут.
Новая дата и время начала матча будут определены дополнительно.
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2024/25.
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