Матч УПЛ Кривбасс - Левый Берег перенесли на неопределенный срок

Матч 21-го тура украинской Премьер-лиги между Кривбассом и Левым Берегом, который в субботу, 15 марта, должен был начаться в Кривом Роге в 15:30, был отложен.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, решение о переносе поединка на более поздний срок было принято из-за длительных воздушных тревог в Днепропетровской области.

Читай также: Трансферы УПЛ: Кривбасс взял балканца, Верес подписал легионера из Полесья

Воздушная тревога объявлялась перед запланированным началом матча, а затем - еще дважды. Команды успели провести разминку и сыграть менее двух минут.

Новая дата и время начала матча будут определены дополнительно.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!