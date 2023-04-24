Бразильский клуб временно сменит название на ФК Мариуполь

Клуб Батель из бразильского штата Парана, что на юге страны, на шесть мачтей станет ФК Мариуполем.

В знак солидарности с украинским народом и в честь клуба, чья деятельность была прекращена росийской агрессией, руководство Бателя примет название, форму и эмблему мариупольской команды.

В городе Гуарапуава, откуда Батель, огромная украинская диаспора, примерно три четверти населения имеют украинские корни. Потому неудивительно, что именно там и родилась такая акция.

"В нашем клубе и в нашем регионе есть большая идентификация и привязанность к украинскому народу. Идея состоит в том, чтобы помочь сохранить ФК Мариуполь, который был гордостью и большой страстью города, до тех пор, пока они действительно не смогут вернуться к своей деятельности.

Наше послание миру — это мир и поддержка борьбы за суверенитет Украины. Футбол был там поводом для большой радости, и, безусловно, в будущем клуб снова будет блистать на том месте, которого он заслуживает", - говорит президент клуба Алекс Лопес.

Кроме того бразильский клуб, выступающий в третьем по силе дивизионе Бразилии, хотел бы, чтобы их игры транслировались в Украину.

"Мы очень тронуты и благодарны Бателю за такой прием. Война опустошила наш город. Наши школы, театры и спортивные команды были уничтожены или перемещены в ходе конфликта.

Но то, что эта команда в стране футбола, на другом конце света, согласилась сохранить наше имя в этот темный период нашей истории, лишает нас дара речи. Невозможно передать, как много это значит для нас", — отреагировал заместитель председателя ФК Мариуполь Андрей Санин.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников подарил иностранным коллегам футболки ФК Черноморец.