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Министр обороны Украины собрал "команду Черноморца" из своих иностранных коллег

Сам украинский чиновник занял место в воротах.
Вчера, 22:38
Алексей Резников / Getty Images
Алексей Резников / Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников представил "символическую команду" одесского Черноморца, собранную из его коллег из стран-союзников.

У себя в Twitter чиновник опубликовал коллаж с "составом", в который вошли иностранные министры обороны, которые уже побывали в Одессе во время войны с российскими захватчиками.

Кроме самого Резникова, который поставил себя на позицию голкипера, с футболками Черноморца изображены Кайса Оллонгрен (Нидерланды), Арвидас Анушаускас (Литва), Марио Баножич (Хорватия), Троэльс Лунд Поульсен (Дания), Пол Йонсон (Швеция) и Маргарита Роблес (Испания).

"Мы подобрали достойных игроков на этот футбольный сезон. Жесткие требования: вы должны быть достаточно смелыми, чтобы побывать в Одессе, и вы привержены победе Украины в войне. Если вы окажетесь министром обороны, это будет преимуществом. На этот раз я буду играть вратарем.

Все они знают домашний стадион ФК Черноморец. Они видели раздевалку и даже выходили на поле. Спасибо за вашу преданность и поддержку", - написал Резников.

Отметим, что в воскресенье, 23 апреля, Черноморец в 22-м туре украинской Премьер-лиги одержал выездную победу над Кривбассом со счетом 3:2.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец война с россией

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