Министр обороны Украины собрал "команду Черноморца" из своих иностранных коллег

Министр обороны Украины Алексей Резников представил "символическую команду" одесского Черноморца, собранную из его коллег из стран-союзников.

У себя в Twitter чиновник опубликовал коллаж с "составом", в который вошли иностранные министры обороны, которые уже побывали в Одессе во время войны с российскими захватчиками.

Кроме самого Резникова, который поставил себя на позицию голкипера, с футболками Черноморца изображены Кайса Оллонгрен (Нидерланды), Арвидас Анушаускас (Литва), Марио Баножич (Хорватия), Троэльс Лунд Поульсен (Дания), Пол Йонсон (Швеция) и Маргарита Роблес (Испания).

"Мы подобрали достойных игроков на этот футбольный сезон. Жесткие требования: вы должны быть достаточно смелыми, чтобы побывать в Одессе, и вы привержены победе Украины в войне. Если вы окажетесь министром обороны, это будет преимуществом. На этот раз я буду играть вратарем.

Все они знают домашний стадион ФК Черноморец. Они видели раздевалку и даже выходили на поле. Спасибо за вашу преданность и поддержку", - написал Резников.

I love this project with Ukrainian FC "Chornomorets"!



We have signed up some decent players for this football season. There are tough requirements: you must be brave enough to have visited Odesa, and you are committed to Ukraine's victory in the war. If you happen to be a… pic.twitter.com/orIuLHAWld