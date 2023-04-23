Кривбасс - Черноморец 2:3 обзор матча и результат игры 23.04.2023
В воскресенье, 23 апреля, Кривбасс в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги принимал на своем поле Черноморец.
В поединке, в котором преимущество в счете переходило от одной команды к другой, итоговый успех праздновали "моряки", обыграв соперника 3:2.
Первый тайм матча по истечении получаса игры был прерван из-за воздушной тревоги. После возобновления поединка еще до перерыва гости смогли открыть счет усилиями Даниила Алефиренко.
Во второй половине встречи Кривбассу за четыре минуты удалось не только выровнять положение, но и выйти вперед благодаря результативным ударам Максима Задераки и Максима Лунева. Тем не менее Орест Кузик достаточно быстро счет сравнял, а вскоре Алефиренко, оформив дубль, принес победу одесской команде.
На данный момент Кривбасс, имея в своем активе 28 баллов, занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Черноморец, набрав 23 очка, расположился на 11-й позиции.
Статистика матча Кривбасс - Черноморец 22-го тура чемпионата Украины
Кривбасс - Черноморец 2:3
Голы: Задерака, 58, Лунев, 62 - Алефиренко, 40, 77, Кузик, 64
Владение мячом: 50% - 50%
Удары по воротам: 10 - 6
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 8 - 3
Кривбасс: Сарнавский - Опанасенко, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Приходько, Татарков (Семотюк, 87), Хомченовский - Микитишин, Лунев (Понедельник, 78), Задерака
Черноморец: Непогодов - Путря, Салюк, Гучек (Ермаков, 79), Брагару - Кузик, Васильев, Демченко - Бадибанга, Авагимян (Войтиховский, 90), Алефиренко
Предупреждение: Бескоровайный - Салюк, Алефиренко.