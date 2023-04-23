Кривбасс - Черноморец 2:3 обзор матча и результат игры 23.04.2023

"Моряки" открыли счет, после уступали, но в итоге праздновали успех в противостоянии.

В воскресенье, 23 апреля, Кривбасс в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги принимал на своем поле Черноморец.

В поединке, в котором преимущество в счете переходило от одной команды к другой, итоговый успех праздновали "моряки", обыграв соперника 3:2.

Первый тайм матча по истечении получаса игры был прерван из-за воздушной тревоги. После возобновления поединка еще до перерыва гости смогли открыть счет усилиями Даниила Алефиренко.

Во второй половине встречи Кривбассу за четыре минуты удалось не только выровнять положение, но и выйти вперед благодаря результативным ударам Максима Задераки и Максима Лунева. Тем не менее Орест Кузик достаточно быстро счет сравнял, а вскоре Алефиренко, оформив дубль, принес победу одесской команде.

На данный момент Кривбасс, имея в своем активе 28 баллов, занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Черноморец, набрав 23 очка, расположился на 11-й позиции.

Статистика матча Кривбасс - Черноморец 22-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - Черноморец 2:3

Голы: Задерака, 58, Лунев, 62 - Алефиренко, 40, 77, Кузик, 64

Владение мячом: 50% - 50%

Удары по воротам: 10 - 6

Удары в створ: 2 - 2

Угловые: 8 - 3

Кривбасс: Сарнавский - Опанасенко, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Приходько, Татарков (Семотюк, 87), Хомченовский - Микитишин, Лунев (Понедельник, 78), Задерака

Черноморец: Непогодов - Путря, Салюк, Гучек (Ермаков, 79), Брагару - Кузик, Васильев, Демченко - Бадибанга, Авагимян (Войтиховский, 90), Алефиренко

Предупреждение: Бескоровайный - Салюк, Алефиренко.