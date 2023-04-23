iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кривбасс - Черноморец 2:3 обзор матча и результат игры 23.04.2023

"Моряки" открыли счет, после уступали, но в итоге праздновали успех в противостоянии.
Сегодня, 17:36
Черноморец обыграл Кривбасс / ФК Кривбасс
Черноморец обыграл Кривбасс / ФК Кривбасс

В воскресенье, 23 апреля, Кривбасс в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги принимал на своем поле Черноморец.

В поединке, в котором преимущество в счете переходило от одной команды к другой, итоговый успех праздновали "моряки", обыграв соперника 3:2.

Первый тайм матча по истечении получаса игры был прерван из-за воздушной тревоги. После возобновления поединка еще до перерыва гости смогли открыть счет усилиями Даниила Алефиренко.

Во второй половине встречи Кривбассу за четыре минуты удалось не только выровнять положение, но и выйти вперед благодаря результативным ударам Максима Задераки и Максима Лунева. Тем не менее Орест Кузик достаточно быстро счет сравнял, а вскоре Алефиренко, оформив дубль, принес победу одесской команде.

На данный момент Кривбасс, имея в своем активе 28 баллов, занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Черноморец, набрав 23 очка, расположился на 11-й позиции.

Статистика матча Кривбасс - Черноморец 22-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - Черноморец 2:3

Голы: Задерака, 58, Лунев, 62 - Алефиренко, 40, 77, Кузик, 64

Владение мячом: 50% - 50%
Удары по воротам: 10 - 6
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 8 - 3

Кривбасс: Сарнавский - Опанасенко, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Приходько, Татарков (Семотюк, 87), Хомченовский - Микитишин, Лунев (Понедельник, 78), Задерака

Черноморец: Непогодов - Путря, Салюк, Гучек (Ермаков, 79), Брагару - Кузик, Васильев, Демченко - Бадибанга, Авагимян (Войтиховский, 90), Алефиренко

Предупреждение: Бескоровайный - Салюк, Алефиренко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс черноморец чемпионат Украины Украинская Премьер-лига

Статьи по теме

УПЛ: Металлист 1925 обыграл Львов, Черноморец взял верх над Кривбассом УПЛ: Металлист 1925 обыграл Львов, Черноморец взял верх над Кривбассом
Андриевский шедевральным ударом со штрафного поразил ворота Шахтера Андриевский шедевральным ударом со штрафного поразил ворота Шахтера
IEM Rio 2023: Vitality сыграют с Heroic IEM Rio 2023: Vitality сыграют с Heroic
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Помочь журналистам

Видео

Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия
Как Райан попал под "Танк": видео нокдауна в бою Дэвис - Гарсия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Киберспорт19:52
IEM Rio 2023: Vitality сыграют с Heroic
ММА19:37
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа19:18
Гол Торреса принес Барселоне победу над Атлетико
Украина19:05
Сборная Украины по хоккею потерпела досадное поражение на старте ЧМ-2023 в дивизионе IB
Киберспорт18:50
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Бокс18:35
Промоутер Джошуа озвучил имя наиболее вероятного ближайшего соперника
Европа18:24
Челси не сомневается в подписании лидера Милана
Украина18:00
УПЛ: Металлист 1925 обыграл Львов, Черноморец взял верх над Кривбассом
Европа17:54
Ньюкасл на своем поле уничтожил Тоттенхэм
Украина17:36
Черноморец одержал волевую победу над Кривбассом в матче с пятью голами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK