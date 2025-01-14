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"Это раздражает": Звездный биатлонист выступил категорически против возвращения россиян

Себастьян Самуэльсcон убежден, что вопрос об участии представителей страны-террориста в соревнованиях даже подниматься не должен.
Сегодня, 12:12
Себастьян Самуэльсcон / Getty Images
Себастьян Самуэльсcон / Getty Images

Известный шведский биатлонист Себастьян Самуэльсcон заявил о категорической недопустимости возвращения россиян к международным соревнованиям.

По словам спортсмена, вероятность восстановления в правах представителей страны-террориста даже рассматриваться не должна.

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"Честно говоря, меня это раздражает, что этот вопрос вообще возникает. Это не то, о чем мы должны говорить. В Украине идет война, и спортсмены не должны возвращаться.

Исключено ли это для меня? Да, безусловно", - заявил Самуэльсон в комментарии NRK.

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