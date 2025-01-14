"Это раздражает": Звездный биатлонист выступил категорически против возвращения россиян
Известный шведский биатлонист Себастьян Самуэльсcон заявил о категорической недопустимости возвращения россиян к международным соревнованиям.
По словам спортсмена, вероятность восстановления в правах представителей страны-террориста даже рассматриваться не должна.
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"Честно говоря, меня это раздражает, что этот вопрос вообще возникает. Это не то, о чем мы должны говорить. В Украине идет война, и спортсмены не должны возвращаться.
Исключено ли это для меня? Да, безусловно", - заявил Самуэльсон в комментарии NRK.
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