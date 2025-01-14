"Это раздражает": Звездный биатлонист выступил категорически против возвращения россиян

Себастьян Самуэльсcон убежден, что вопрос об участии представителей страны-террориста в соревнованиях даже подниматься не должен.

Известный шведский биатлонист Себастьян Самуэльсcон заявил о категорической недопустимости возвращения россиян к международным соревнованиям.

По словам спортсмена, вероятность восстановления в правах представителей страны-террориста даже рассматриваться не должна.

Читай также: Все участники цветочной церемонии после пасьюта в Оберхофе подняли флаг Украины

"Честно говоря, меня это раздражает, что этот вопрос вообще возникает. Это не то, о чем мы должны говорить. В Украине идет война, и спортсмены не должны возвращаться.

Исключено ли это для меня? Да, безусловно", - заявил Самуэльсон в комментарии NRK.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!