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Ярмоленко покинет Аль-Айн - UAEkick

Украинский дуэт может покинуть клуб в ближайшее время.
Сегодня, 09:49
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Футболист сборной Украины и Аль-Айн Андрей Ярмоленко, вероятно, сменит клубную прописку в летнее межсезонье.

Как сообщает UAEkick, клуб решил не продлевать контракт с украинским вингером.

По информации источника, клуб недоволен тем, как выступает Ярмоленко. 

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Действующий контракт игрока с Аль-Айном истекает летом текущего года.

Напомним, что Ярмоленко стал игроком Аль-Айна в июле 2022 года. За это время он провел 30 матчей, в которых забил девять голов и выполнил шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Ребров летом покинет Аль-Айн, клуб начал поиски нового тренера.


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