Ребров летом покинет Аль-Айн, клуб начал поиски нового тренера - источник

Украинский специалист не будет продлевать контракт.

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров покинет занимаемую должность после завершения нынешнего сезона.

Как утверждает UAE Kick, руководство клуба уже начало поиски нового наставника команды.

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Контракт 48-летнего специалиста, являющегося кандидатом на пост главного тренера сборной Украины, истекает 30 июня этого года.

Отметим, что за два тура до финиша Аль-Айн занимает второе место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, отставая от лидера на три очка.

Ранее Сергей Ребров прокомментировал возможное назначение в сборную Украины.