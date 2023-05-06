Ребров летом покинет Аль-Айн, клуб начал поиски нового тренера - источник
Украинский специалист не будет продлевать контракт.
Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров покинет занимаемую должность после завершения нынешнего сезона.
Как утверждает UAE Kick, руководство клуба уже начало поиски нового наставника команды.
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Контракт 48-летнего специалиста, являющегося кандидатом на пост главного тренера сборной Украины, истекает 30 июня этого года.
Отметим, что за два тура до финиша Аль-Айн занимает второе место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, отставая от лидера на три очка.
Ранее Сергей Ребров прокомментировал возможное назначение в сборную Украины.