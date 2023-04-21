Ребров прокомментировал возможное назначение в сборную Украины

Сергей Ребров в который раз прокомментировал слухи о назначении на пост наставника сборной Украины.

Специалист заявил, что не считает себя единственным кандидатом на это место и не будет комментировать свое будущее до завершения контракта с Аль-Айном.

"Я хочу максимально сосредоточиться на своей команде. И я не собираюсь ничего комментировать, никакие публикации. Потому что сейчас, если Ребров что-то не прокомментировал, то у него есть что-то за спиной. Считают, что я что-то скрываю.

Я уважаю свою страну, уважаю национальную сборную своей страны, уважаю тех тренеров, которые работали и работают там. И, если вы спросите мое мнение, то я скажу, что в Украине достаточно квалифицированных тренеров, работу которых я уважаю, и которые работают в Украине. Тот же Юрий Вернидуб, Роман Григорчук, тот же Виктор Скрипник. Они работают и делают это успешно много лет. Я считаю, что Ребров - это не единственный кандидат на позицию главного тренера национальной команды. Я назвал много тренеров, которые достойны сборной. Тот же Юрий Калитвинцев может претендовать".

Также он высказался о возможности остаться в арабском клубе.

"Те комментарии, которые доходят отсюда - я комментирую свое будущее местным журналистам. И если там кто-то услышал слово "Иншалла" и как-то его перевел... Кто бывал в ОАЭ, знает, что это слово произносится здесь после многих ситуаций. И слово "Иншалла" подразумевает вообще все. Даст Бог - значит даст. Не даст - тоже хорошо. Это слово означает: "Окей, подождите и вы обо всем узнаете". А сейчас это слово интерпретируют, будто я сказал "Даст Бог и я продлю контракт с Аль-Айном".

Еще раз, я уважаю свою команду, свою работу, еще больше я уважаю национальную сборную своей Украины. Но это вопрос не ко мне, а к ассоциации. Я считаю, что это должны комментировать не журналисты, а представители УАФ. А не адресовать это все ко мне. Потому что сейчас складывается впечатление, что всех уже Ребров достал. А я сижу здесь, спокойно работаю и вообще ничего об этом не знаю, когда мне звонят мои друзья и говорят: "Слушай, то, что происходит в Украине, это не нормально".

Поэтому сейчас я хотел бы еще раз прокомментировать ту ситуацию, которая есть, и еще раз сказать: я никогда не отказывался работать со сборной Украины. Особенно в той ситуации, в которой находится наша страна. Но я хочу, чтобы все уважали меня и мой контракт с Аль-Айном, дали мне доработать, и тогда я приму решение", - заявил украинец в интервью каналу Бомбардир

Напомним, что сборную Украины с приставкой И.О. возглавляет Руслан Ротань.