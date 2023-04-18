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Ребров может продлить контракт с Аль-Айном - журналист

Судьба украинца все еще окутана туманом неизвестности.
Сегодня, 14:54
Сергей Ребров / alainclub.ae
Сергей Ребров / alainclub.ae

Арабский журналист Мохаммед Хамад опроверг информацию о том, что Сергей Ребров согласовал контракт с УАФ.

По словам Хамада, судьба Реброва все еще остается неизвестной. Он может продлить договор с Аль-Айном, ведь, намерен выиграть с клубом азиатскую ЛЧ.

"Появилась новость от украинского спортивного комментатора о том, что президент УАФ Андрей Павелко договорился с Сергеем Ребровым о 3-летнем контракте, а официальное объявление будет сделано в течение 14 дней. И эта новость не соответствует действительности, поскольку тренер вышел и лично заявил, что переговоров с украинской федерацией не было, сразу после того, как он выбил Аль-Васл из полуфинала Кубка, а за два матча до этого заявил, что нет не было никакого предложения от украинской федерации.

Контракт Реброва с Аль-Айном действует до 2023 года. Во время него он сосредотачивается только на подготовке команды для получения титулов, особенно потому, что она лоси является кандидатом на дубль в Кубке и все еще борется за титул в чемпионате. Тренер может объявить о продлении контракта с Аль-Айном после завершения сезона, если клуб сможет выполнить некоторые запросы относительно него по игрокам. Тренер поставил перед собой победу в Лиге чемпионов АФК как цель в следующем сезоне, Он хочет достичь этого.

То, что сейчас делает украинская федерация, является попыткой замаскировать катастрофический провал, который постиг украинский футбол, особенно после недавнего поражения от Англии со счетом 2:0", - написал Хамад в своем twitter-аккаунте.

Напомним, что И.О. Главного тренера Украины является Руслан Ротань. Помимо Реброва на должность главного тренера "сине-желтых" по информации Фабрицио Романо, является Славен Билич.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров Аль-Айн

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