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Ребров согласился возглавить сборную Украины - источник

Украинский специалист будет руководить национальной командой в двух отборочных циклах.
Сегодня, 17:38
Сергей Ребров / alainclub.ae
Сергей Ребров / alainclub.ae

Нынешний наставник Аль-Айна Сергей Ребров должен стать новым главным тренером сборной Украины.

Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.

По его словам, 48-летний украинский специалист будет работать с национальной командой в двух отборочных циклах - к Евро-2024 и чемпионату мира-2026.

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"Имею информацию из нашего футбольного капитолия, что Андрей Васильевич (Павелко - ред.) ходит довольный и говорит, что с Ребровым уже договорились.

И заключительный этап, насколько я понял - юридическо-экономические нюансы контрактов испанских помощников Реброва. Я думаю, что все это вскоре будет финализировано.

Наши футбольные руководители ожидают, что две-три недели и обо всем можно будет объявлять уже официально, то есть все будет подписано.

Речь идет о двух циклах - к Евро-2024 и к ЧМ-2026", - сказал журналист в эфире Вацко Live.

Ранее Ребров отреагировал на слухи о возможном долгосрочном контракте со сборной Украины.

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