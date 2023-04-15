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Футбол

Ребров отреагировал на слухи о возможном долгосрочном контракте со сборной Украины

Специалист обозначил свои обязанности перед Аль-Айном.
Сегодня, 11:40
Сергей Ребров / alainclub.ae
Сергей Ребров / alainclub.ae

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров поделился мнением о возможном назначении на пост наставника сборной Украины.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что УАФ предложила украинскому тренеру десятилетний контракт. По словам Реброва, данная информация является шуткой.

"Я думаю, что информация о контракте со сборной Украины на 10 лет – это шутка".

Ребров отметил, что у него истекает соглашение с Аль-Айном в конце текущего сезона.

"Мой контракт с «Аль-Айном» истекает в конце текущего сезона", - приводит слова Реброва официальный сайт Аль-Айна.

Ранее сообщалось, что в Минспорта рассказали, снимется ли Украина с квалификации на Евро-2024.


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