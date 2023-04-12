Реброву предложили невероятный контракт в сборной Украины - источник

Сборная Украины по футболу продолжает находится без главного тренера. Украинская ассоциация футбола уже длительное время пытается заключить контракт с Сергеем Ребровым.

Как сообщает журналист Мохаммед Хамад в Twitter со ссылкой на эмиратского комментатора Амера Абдуллу, организация хочет всеми силами подписать украинского специалиста.

По информации источника, Реброву предложили соглашение сроком на десять лет.

تتزايد الاخبار التي تتداول نفس الموضوع وجميعها تتفق على نفس النقطة



أنباء || المعلق عامر عبدالله عبر قنوات أبوظبي الرياضية🎙️

– يُقال والعهده على الراوي ان سيرجي ريبيروف مدرب العين تلقى عرضاً من الإتحاد الاوكراني لتدريب منتخب اوكرانيا في الفترة القادمة بعقد يستمر لمدة 10 سنوات pic.twitter.com/M3qzGWjCml — محمد حمد (@TheCriticMoe) April 9, 2023

Стоит отметить, что ранее была информация о том, что Ребров может получить контракт до окончания чемпионата мира в 2030 году.

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Напомним, у Ребров заканчивается контракт с Аль-Айном летом текущего года.

Ранее сообщалось, что УАФ не планирует известного назначать хорватского специалиста.