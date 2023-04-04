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УАФ не планирует назначать Билича - источник

Запутанная ситуация.
Сегодня, 14:14
Славен Билич / Getty Images
Славен Билич / Getty Images

УАФ не собирается назначать Славена Билича на пост главного тренера сборнйо Украины, об этом заявил журналист Михаил Спиваковский в телеграм-канале ТаТоТаке.

Напомним, что 3 апреля известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что УАФ ведет переговоры с хорватским специалистом Славеном Биличем.

Это опроверг Спиваковский, заявивший, что Романо сделал осознанный вброс, где между строк написано несколько иное.

"Романо написал о том, что Билич может расматриваться как кандидат на должность главного тренера сборной Украины в том случае, если федерация примет решение о неминуемой смене. Смене кого или чего? Явно не Руслана Ротаня, потому что он – временная кандидатура.

Я читаю это между строк – смене курса, который УАФ держит на Сергея Реброва. Билич не фигурирует как план B или С. Это распространенная история, когда кто-то делает сознательный вброс, чтобы трудоустроить человека. 

Наши источники, близкие к УАФ, говорят, что ни один человек из ассоциации не контактировал с Биличем", – утверждает Спиваковский.

Считается, что сборную возглавит Сергей Ребров, однако у него на руках есть несколько вариантов

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Славен Билич

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