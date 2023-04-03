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Ребров интересен клубам, выступающим в Лиге чемпионов

Украинский специалист буквально на расхват.
Сегодня, 18:01
Сергей Ребров / Al-Ain
Сергей Ребров / Al-Ain

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров может перебраться в европейский топ-клуб, об этом рассказал Виктор Вацко на своем Youtube-канале.

Комментатор заявил, что кандидат на пост главного тренера сборной Украины получил два предложения от неизвестных европейских клубов, стабильно выступающих в Лиге чемпионов.

О статусе переговоров неизвестно, однако Ребров намерен сначала доработать до конца контракт с Аль-Айном, а затем уже принимать решение о своем будущем.

При этом Вацко отмечает, что переговоры между Сергеем и УАФ до сих пор не прогрессируют, однако сам тренер не менял своего мнения о возможном назначении в сборную.

"По моей информации, ничего в переговорном процессе УАФ – Ребров не изменилось. До сих пор никакие документы не подписаны, поэтому финал этой истории неясен. Все может развернуться в любую сторону – продление контракта с Аль-Айном, подписание с кем-то из европейских клубов или подписание контракта с УАФ", - заявил Вацко.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Ребров возглавит сборную до следующих матчей квалификации на Евро-2024.

 

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