Ребров интересен клубам, выступающим в Лиге чемпионов

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров может перебраться в европейский топ-клуб, об этом рассказал Виктор Вацко на своем Youtube-канале.

Комментатор заявил, что кандидат на пост главного тренера сборной Украины получил два предложения от неизвестных европейских клубов, стабильно выступающих в Лиге чемпионов.

О статусе переговоров неизвестно, однако Ребров намерен сначала доработать до конца контракт с Аль-Айном, а затем уже принимать решение о своем будущем.

При этом Вацко отмечает, что переговоры между Сергеем и УАФ до сих пор не прогрессируют, однако сам тренер не менял своего мнения о возможном назначении в сборную.

"По моей информации, ничего в переговорном процессе УАФ – Ребров не изменилось. До сих пор никакие документы не подписаны, поэтому финал этой истории неясен. Все может развернуться в любую сторону – продление контракта с Аль-Айном, подписание с кем-то из европейских клубов или подписание контракта с УАФ", - заявил Вацко.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Ребров возглавит сборную до следующих матчей квалификации на Евро-2024.