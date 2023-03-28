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Ребров возглавит сборную Украины к следующим матчам квалификации на Евро-2024

Ожидается, что официальное назначение состоится в конце весны.
Сегодня, 10:36
Сергей Ребров / Al-Ain
Сергей Ребров / Al-Ain

Следующие матчи сборной Украины в рамках квалификации к Евро-2024 пройдут под руководством Сергея Реброва, утверждает журналист Игорь Цыганык.

Напомним, что с конца февраля исполняющим обязанности главного тренера сборной стал Руслан Ротань. Его соглашение расчитано как раз до прихода Реброва.

"Следующие поединки отбора у нас Северная Македония и Мальта, а я уверен на 99,9%, что тренером будет Ребров. Сейчас уже не хочу обсуждать назначение Ротаня, но Реброву будет очень непросто.

Ему теперь нужно как на заказ выигрывать все матчи. А мы в игре с Англией увидели не команду, а набор футболистов", - заявил журналист в эфире передачи Цыганык Live.

Ожидается, что в конце весны у Реброва истечет контракт с Аль-Айном, и сборная Украины сможет официально объявить его главным тренером.

Напомним, что Украина проиграла Англии в первом матче под руководством Руслана Ротаня.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

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