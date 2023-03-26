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Англия - Украина: видео голов и обзор матча отбора на ЧЕ-2024 26.03.2023

Представляем вам видео голов и лучшие моменты игры квалификации ЧЕ-2024.
Сегодня, 20:16
Англия - Украина / Getty Images
Англия - Украина / Getty Images

В рамках второго тура отбора на ЧЕ-2024 Украина на чужом поле играет с Англией.

Хозяева встречи открыли счет на 37 минуте поединка. Автором гола стал Харри Кейн.

Видео гола Кейна:

Спустя еще две минуты счет удвоил Букайо Сака. Вингер Арсенала отличился прекрасным ударом издали.

Видео гола Саки:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина англия ЧЕ-2024

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