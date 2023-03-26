Англия - Украина: видео голов и обзор матча отбора на ЧЕ-2024 26.03.2023
Представляем вам видео голов и лучшие моменты игры квалификации ЧЕ-2024.
Сегодня, 20:16
В рамках второго тура отбора на ЧЕ-2024 Украина на чужом поле играет с Англией.
Хозяева встречи открыли счет на 37 минуте поединка. Автором гола стал Харри Кейн.
Видео гола Кейна:
Спустя еще две минуты счет удвоил Букайо Сака. Вингер Арсенала отличился прекрасным ударом издали.
Видео гола Саки:
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