Экс-тренер ряда клубов АПЛ может возглавить сборную Украины

Славен Билич в ближайшем будущем может стать новым главным тренером сборной Украины.

Как сообщает Фабрицио Романо, 54-летний хорват рассматривается Украинской ассоциацией футбола в качестве одного из основных кандидатов на вакантную должность.

По информации источника, УАФ пойдет на такой шаг в случае, если она примет решение о "скором изменении", которое может быть связано с невозможностью договориться с Сергеем Ребровым.

Планируется провести переговоры с тренером, который очень ценится УАФ.

На данный момент Славен Билич остается без работы после того, как 7 марта 2023 года он был уволен из Уотфорда, который хорват возглавил в сентябре 2022 года.

Стоит отметить, что за свою тренерскую карьеру Билич успел поработать на родине в Хайдуке, тренером молодежной сборной Хорватии, после чего на протяжении шести лет он возглавлял национальную сборную Хорватии.

На его счету также короткий период в московском локомотиве, после которого были Бешикташ, Вест Хэм, Аль-Иттихад, Вест Бромвич и Бэйцзин Гоань.