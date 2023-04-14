В Минспорта рассказали, снимется ли Украина с квалификации на Евро-2024

Министерство молодежи и спорта Украины объяснило, будет ли сборная Украины продолжать борьбу в квалификации на Евро-2024.

Напомним, что ранее вышел указ, запрещающий украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях с росиянами и белорусами.

Также стоит учитывать, что УЕФА так и не исключил сборную белоруси из квалификации, а следовательно наша сборная по футболу подпадает под запрет.

Однако заместитель министра спорта Украины Матвей Бедный заявил, что решение об участие будет принимать исключительно УАФ.

"Основное решение будет принимать федерация - УАФ. Думаю, у нас есть достаточно времени, чтобы сверить позиции. Я знаю, что они будут соревноваться в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Будем смотреть. Хотелось бы отметить, что приказ принят таким образом, что решение о лишении федерации статуса национальной принимается комиссией.

В данном случае оно не направлено на то, чтобы по формальному признаку лишить или наказать кого-либо. Речь идет о том, что в каждом случае будет рассматриваться позиция федерации, как она будет отстаивать интересы нашего государства в военное время", - сказал Бедный в интеврью Суспильному.

Украина уже провела один поединок в рамках квалификации, в котором уступила сборной Англии.