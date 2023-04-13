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Беленюк опубликовал фото указа правительства про запрет украинцам участвовать в соревнованиях, где есть россияне

Депутат Верховной Рады Украины показал, как выглядит противоречивый документ.
Вчера, 23:14
Жан Беленюк / Getty Images
Жан Беленюк / Getty Images

В конце марта Международный олимпийский комитет опубликовал свои рекомендации относительно допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. 

Украинское правительство в свою очередь заявило о готовности принять указ, согласно которому украинским спортсменам будет запрещено участвовать во всех соревнованиях, в которых будут участвовать представители стран-агрессоров.

И вот теперь стало известно, как выглядит данный указ. Олимпийский чемпион и депутат Верховной Рады Жан Беленюк в своих социальных сетях опубликовал фотографии документа.

В указе вводится запрет делегациям национальных сборных команд Украины по олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также паралимпийским сборным участвовать в международных соревнованиях, где выступают спортсмены из россии и/или беларуси.

При этом уточнение о представителях индивидуальных видов спорта отсутствует.

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Стоит отметить, что это заявление правительства вызвало споры в украинском и мировом обществе: кто-то считает это решение правильным, а кто-то считает, что вместо россиян таким образом под наказание попадают сами украинцы, что может повлечь проблемы для украинского спорта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война война с россией

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