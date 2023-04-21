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Ребров рассказал, как к нему относятся в Аль-Айне

Украинец высказался о том, как в клубе реагируют на инфошум вокруг него.
Вчера, 22:04
Сергей Ребров / alainclub.ae
Сергей Ребров / alainclub.ae

Сергей Ребров прокомментировал то, как руководство Аль-Айна реагирует на слухи вокруг его персоны.

По словам украинца, боссы арабского клуба отлично к нему относятся.

"Доходит информация до журналистов. И когда у меня спрашивают: "Что там за пресс-конференции?", конечно, я отвечаю на какие-то вопросы, мне нужно отвечать. Но я еще раз говорю: так, как ко мне хорошо относятся в Аль-Айне, ко мне нигде, даже в Динамо Киев не относились. Ни в одной команде, где бы я ни работал. Поэтому я уважаю людей здесь.

Даже если они что-то прочитали, они знают меня, знают мой характер. Если я что-то сказал, то я решил так сказать. Это мои слова. Если нужно что-то прокомментировать, они знают, что я честный и доработаю контракт до конца, а там приму решение",- заявил специалист в интервью каналу Бомбардир.

Напомним, что ранее Ребров высказался о возможности возглавить сборную Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров Аль-Айн

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