Аджар назвал главную проблему болида Ред Булл

Пилот Ред Булл Исак Аджар рассказал о проблемах с болидом.

В текущем сезоне "быки" ощутимо отстают от лидеров пелотона, вынужденные бороться в середине таблицы.

По словам Аджара, болид ощущается ужасно, а его ключевой проблемой является шасси.

Как я уже говорил, машина была неуправляемой, это и правда было небезопасно. Так что да, этот Гран-при получился для команды очень трудным.

И мы не видим, за счет чего можем сделать машину быстрее. У Ред Булл хорошая силовая установка. У нас хороший двигатель, но шасси работает ужасно, в поворотах наша машина очень медленная