Аджар назвал главную проблему болида Ред Булл

Перспективы команды пока не радужные.
Сегодня, 20:40       Автор: Андрей Безуглый
Исак Аджар / Getty Images
Пилот Ред Булл Исак Аджар рассказал о проблемах с болидом.

В текущем сезоне "быки" ощутимо отстают от лидеров пелотона, вынужденные бороться в середине таблицы.

По словам Аджара, болид ощущается ужасно, а его ключевой проблемой является шасси.

У нас был очень плохой темп в гонке. Да, я не могу сказать, что это стало неожиданностью, но в гонке ситуация даже ухудшилась в сравнении с предыдущими днями по ходу этого гоночного уик-энда.

Как я уже говорил, машина была неуправляемой, это и правда было небезопасно. Так что да, этот Гран-при получился для команды очень трудным.

И мы не видим, за счет чего можем сделать машину быстрее. У Ред Булл хорошая силовая установка. У нас хороший двигатель, но шасси работает ужасно, в поворотах наша машина очень медленная

Ранее также сообщалось, что Ред Булл нашел нового спонсора.

Украина - Албания: видео голов
