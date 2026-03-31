Аджар назвал главную проблему болида Ред Булл
Перспективы команды пока не радужные.
Пилот Ред Булл Исак Аджар рассказал о проблемах с болидом.
В текущем сезоне "быки" ощутимо отстают от лидеров пелотона, вынужденные бороться в середине таблицы.
По словам Аджара, болид ощущается ужасно, а его ключевой проблемой является шасси.
У нас был очень плохой темп в гонке. Да, я не могу сказать, что это стало неожиданностью, но в гонке ситуация даже ухудшилась в сравнении с предыдущими днями по ходу этого гоночного уик-энда.
Как я уже говорил, машина была неуправляемой, это и правда было небезопасно. Так что да, этот Гран-при получился для команды очень трудным.
И мы не видим, за счет чего можем сделать машину быстрее. У Ред Булл хорошая силовая установка. У нас хороший двигатель, но шасси работает ужасно, в поворотах наша машина очень медленная
Ранее также сообщалось, что Ред Булл нашел нового спонсора.
