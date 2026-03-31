Ред Булл нашел себе серьезного спонсора

Аdidas будет партнером уже трех команд.
Сегодня, 17:48       Автор: Андрей Безуглый
Ред Булл нашел себе нового крупного спонсора, утверждает Bild.

По информации издания, команде удалось договориться с adidas. Сотрудничество должно начаться в следующем году.

Стороны подписали трехлетний контракт, который должен принести Ред Булл по 27 млн евро в год.

Также ранее немецкий производитель уже представил дизайн первой совместной с "быками" коллекции.

Отметим, что adidas уже сотрудничает с Мерседес и Ауди.

Ранее также сообщалось, что экс-пилот Ред Булл проведет шинные тесты в Сузуке.

Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа
