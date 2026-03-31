Бывший основной пилот Ред Булла примет участие в тестах Пирелли

Участие Исака Аджара в тестах под вопросом.

Во время апрельской паузы будут проведены шинные тесты на Сузуке.

Отмечается, что пилот Ред Булл, а именно Макс Ферстаппен, может не принимать в них участие.

Вместо него на тестах поучаствует основной пилот по итогам прошлого сезона и резервный пилот в этом сезоне Юки Цунода.

Источник добавляет, что четырехкратный чемпион вернулся домой в Монако, а вот участие второго пилота Ред Булл, Исака Аджара, пока неизвестно.

Ранее появилась информация о том, что Ферстаппен снова задумался о завершении карьеры в Формуле-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!