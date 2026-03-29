iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен снова задумался о завершении карьеры в Формуле-1

Пилот очень недоволен ситуацией.
Сегодня, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен снова размышляет о завершении карьеры, утверждает журналист Эрик ван Харен.

Источники в окружении гонщика и в команде говорят, что Макс допускает завершение карьеры в Формуле-1 по окончании сезона.

Напомним, что в Японии нидерландец финишировал восьмым и снова начал критиковать новый регламент.

Более того, Ферстаппен уже трижды остался вне топ-5. В последний раз такое происходило девять лет назад.

Потому, если ситуация не изменится, пилот действительно может покинуть Формулу-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Футбол сегодня: матчи первой и второй лиги Украины
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: определена дата доигровки матча 15-го тура Металлист 1925 - Верес
просмотров

Последние новости

Формула 122:02
Антонелли стал первым итальянцем, выигравшим два Гран-при за 73 года
Европа20:59
Лидер Наполи определился со своим будущим
Формула 120:10
Ферстаппен снова задумался о завершении карьеры в Формуле-1
Теннис19:25
Калинина уступила в финале турнира в Дубровнике
Бокс18:58
WBO рекомендовал нового претендента на чемпионский пояс
Киберспорт18:25
NaVi заменили ветерана выпускником собственной академии
Европа17:48
Тоттенхэм отправил в отставку Тудора
Киберспорт17:20
NaVi уступили в финале BLAST Open Rotterdam 2026
Европа14:50
Хавбек Ньюкасла в приоритете у руководства Манчестер Юнайтед
Европа14:13
Луческу срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK