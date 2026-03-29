Ферстаппен снова задумался о завершении карьеры в Формуле-1

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен снова размышляет о завершении карьеры, утверждает журналист Эрик ван Харен.

Источники в окружении гонщика и в команде говорят, что Макс допускает завершение карьеры в Формуле-1 по окончании сезона.

Напомним, что в Японии нидерландец финишировал восьмым и снова начал критиковать новый регламент.

Более того, Ферстаппен уже трижды остался вне топ-5. В последний раз такое происходило девять лет назад.

Потому, если ситуация не изменится, пилот действительно может покинуть Формулу-1.

Напомним, что с результатами Гран-при Японии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!