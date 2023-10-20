Ключевой защитник Ливерпуля пропустит большую часть сезона
Один из ключевых футболистов Ливерпуля Энди Робертсон пропустит большую часть сезона.
Как сообщил на предматчевой пресс-конференции перед дерби с Эвертоном Юрген Клопп, шотландцу потребуется операции после травмы плеча.
Читай также: Арбитры, не засчитавшие гол Ливерпуля, вернутся к работе
"Выглядит так, что операция будет лучшим решением. Это значит, что он будет недоступен какое-то время", - заявил немецкий специалист.
Отметим, что если после подобных повреждений проводится хирургическое вмешательство, то срок восстановления обычно составляет 5-6 месяцев. Таким образом, защитник сможет вернуться к играм за "красных", в лучшем случае, в концовке сезона-2023/24..
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!