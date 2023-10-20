Ключевой защитник Ливерпуля пропустит большую часть сезона

Один из ключевых футболистов Ливерпуля Энди Робертсон пропустит большую часть сезона.

Как сообщил на предматчевой пресс-конференции перед дерби с Эвертоном Юрген Клопп, шотландцу потребуется операции после травмы плеча.

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"Выглядит так, что операция будет лучшим решением. Это значит, что он будет недоступен какое-то время", - заявил немецкий специалист.

Отметим, что если после подобных повреждений проводится хирургическое вмешательство, то срок восстановления обычно составляет 5-6 месяцев. Таким образом, защитник сможет вернуться к играм за "красных", в лучшем случае, в концовке сезона-2023/24..

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