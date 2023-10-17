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Арбитры, не засчитавшие гол Ливерпуля, вернутся к работе

И все на разных ролях.
Сегодня, 21:58
Саймон Хупер / Getty Images
Саймон Хупер / Getty Images

Даррен Инглэнд, Дэн Кук и Саймон Хупер будут работать в девятом АПЛ, пишет BBC.

Эти трое судей не получили назначений на предыдущий тур после того, как не засчитали чистый гол Ливерпуля в матче с Тоттенхэмом.

Инглэнд, работавший тогда на ВАР, станет четвертым судьей в матче Брентфорд - Бернли. Кук, выполнявший функции АВАР, станет помошником главного арбитра в матче Шеффилд - МЮ.

А вот Саймон Хупер, корторый был главным судьей матча Тоттенхэм - Ливерпуль, станет арбитром ВАР матча Ньюкасл - Кристал Пэлас.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль присмотрел замену Вирджилу ван Дейку.

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