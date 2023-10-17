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Скауты Ливерпуля присутствовали на матче сборной Португалии

Мерсисайдцев очень интересует Гонсалу Инасио.
Сегодня, 20:02
Гонсалу Инасио / Getty Images
Гонсалу Инасио / Getty Images

Скауты Ливерпуля посетили матч Португалия - Босния, пишет 90Min.

Основной целью представителей мерсисайдцев была оценка защитника Спортинга Гонсалу Инасио, который интересует многие европейские гранды.

В Ливерпуле информацию подвтердили и подчеркнули, что уже некоторое время следят за молодым игроком. Дело в том, что клуб ищет замены возрастным Ван Дейку и Матипу.

Инасио является приоритетной целью для клуба, однако ранее Ливерпуль также внимательно изучил Антониу Силву из Бенфики и Джорджо Скальвини из Аталанты.

Кроме того во вчерашнем матче скауты также внимательно следили за Педру Нету.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль определился с потенциальной заменой Салаху.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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