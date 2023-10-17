В Ливерпуле определились с потенциальной заменой Салаху

Сане может вернуться в АПЛ.

Ливерпуль проявляет интерес к Лерою Сане, вингеру Баварии, как потенциальной замене Мохамеда Салаха, согласно Sport1.

Переход может быть рассмотрен после завершения текущего сезона, в случае ухода лидера мерсисайдцев.

Читай также: Хавбек сборной Португалии планирует зимой перебраться в Баварию

Сейчас Сане не фокусируется на будущем и сосредотачивается лишь на игре, чувствуя себя комфортно как профессионально, так и лично в Мюнхене. Он считает Баварию первым выбором для будущих переговоров.

Напомним, контракт 27-летнего футболиста сборной Германии с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету Сане шесть голов в семи матчах Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!