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В Ливерпуле определились с потенциальной заменой Салаху

Сане может вернуться в АПЛ.
Сегодня, 18:18
Лерой Сане / Getty Images
Лерой Сане / Getty Images

Ливерпуль проявляет интерес к Лерою Сане, вингеру Баварии, как потенциальной замене Мохамеда Салаха, согласно Sport1.

Переход может быть рассмотрен после завершения текущего сезона, в случае ухода лидера мерсисайдцев.

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Сейчас Сане не фокусируется на будущем и сосредотачивается лишь на игре, чувствуя себя комфортно как профессионально, так и лично в Мюнхене. Он считает Баварию первым выбором для будущих переговоров.

Напомним, контракт 27-летнего футболиста сборной Германии с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету Сане шесть голов в семи матчах Бундеслиги.

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