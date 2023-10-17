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Хавбек сборной Португалии планирует зимой перебраться в Баварию

Палинья все же может перейти в стан чемпиона Германии.
Сегодня, 17:20
Жоау Палинья / Getty Images
Жоау Палинья / Getty Images

Опорный хавбек Жоау Пальинья все еще нацелен на переход в Баварию. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттерберг.

Ранее летом переход опорного полузащитника Фулхэма в мюнхенский клуб не состоялся из-за того, что клуб не успел найти замену. В сентябре Пальинья продлил контракт с командой до 2028 года.

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Игрок надеется перейти в Баварию в январе, но окончательное решение о его трансфере еще не принято, так как у мюнхенцев есть и другие кандидаты.

Стоит отметить, что чемпион Германии, вероятно, не готова потратить 60-65 миллионов евро на одного игрока в январе.

В текущем сезоне Пальинья сыграл 6 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

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