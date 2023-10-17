iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль и Реал интересуются вундеркиндом Баварии

Джамал Мусиала может сменить клубную прописку.
Сегодня, 14:46
Джамал Мусиала / Getty Images
Джамал Мусиала / Getty Images

Бавария испытывает трудности с сохранением одного из своих главных активов.

Как сообщает издание Bild, мюнхенский коллектив хочет продлить контракт с Джамалом Мусиалой. Сам футболист пока не готов соглашаться на предложенные условия.

Читай также: Немецкое издание призвало запретить футболисту Баварии выступать в Бундеслиге из-за поддержки Палестины

"Красные" готовы предложить хавбеку улучшенные финансовые условия, но игрок заинтересован не в этом. Хавбек хочет чувствовать себя ключевым футболистом в системе клуба, но на данный момент он этого не ощущает из-за того, что после сильных перформансов он оставался на скамейке.

В то же время главный тренер Баварии Томас Тухель осознает важность Томаса Мюллера для коллектива и не готов лишать его игрового времени.

Источник отмечает, что неопределенностью с Мусиалой готовы воспользоваться Ливерпуль и Реал Мадрид, которые заинтересованы в услугах футболиста. В текущем сезоне Джамал провел 8 матчей, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Реал Мадрид джамал мусиала

Статьи по теме

ПСЖ еще раз попытается убедить Мбаппе продлить контракт ПСЖ еще раз попытается убедить Мбаппе продлить контракт
Игрок Реала выразил недовольство своей позицией на поле Игрок Реала выразил недовольство своей позицией на поле
Реал может организовать прощальный матч для Бензема Реал может организовать прощальный матч для Бензема
Лунин высказался о своем будущем в Реале Лунин высказался о своем будущем в Реале
Помочь журналистам

Видео

Яркая победа молодежной сборной Украины в обзоре матча с Англией: видео лучших моментов
Яркая победа молодежной сборной Украины в обзоре матча с Англией: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина16:24
"Давно не было таких эмоций": Нещерет оценил эффектную победу Украины над Англией
Европа16:22
Миколенко: У мальтийцев хорошие исполнители в атаке
Теннис16:05
Снигур обыграла третью сеяную на старте турнира в Румынии
15:58
Гол рукой - лучший в туре: в украинском футзале бывает всякое
Теннис15:55
Завацкая вышла во второй круг турнира в Тунисе
Европа15:53
Довбик: Думаю, игра с Мальтой будет похожей на игру с Северной Македонией
Евро-202415:52
Судаков: Перед первым матчем я немного недооценил Мальту
Евро-202415:40
Мальта - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Бокс15:33
"Станет кошмаром": Джош Тейлор сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Украина15:29
"Видел их в FIFA, а сейчас против них играю": Волошин отреагировал на победу над Англией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK