Ливерпуль и Реал интересуются вундеркиндом Баварии

Бавария испытывает трудности с сохранением одного из своих главных активов.

Как сообщает издание Bild, мюнхенский коллектив хочет продлить контракт с Джамалом Мусиалой. Сам футболист пока не готов соглашаться на предложенные условия.

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"Красные" готовы предложить хавбеку улучшенные финансовые условия, но игрок заинтересован не в этом. Хавбек хочет чувствовать себя ключевым футболистом в системе клуба, но на данный момент он этого не ощущает из-за того, что после сильных перформансов он оставался на скамейке.

В то же время главный тренер Баварии Томас Тухель осознает важность Томаса Мюллера для коллектива и не готов лишать его игрового времени.

Источник отмечает, что неопределенностью с Мусиалой готовы воспользоваться Ливерпуль и Реал Мадрид, которые заинтересованы в услугах футболиста. В текущем сезоне Джамал провел 8 матчей, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.

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