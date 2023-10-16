Немецкое издание призвало запретить футболисту Баварии выступать в Бундеслиге из-за поддержки Палестины

Игроку дали время на то, чтобы изменить свою позицию.

Немецкое издание Bild осудило защитника Баварии Нуссаира Мазрауи за его поддержку Палестины в конфликте на Ближнем Востоке.

"Бундеслига планирует провести акцию памяти жертв террора ХАМАС в предстоящий игровой день. Возможно ли, чтобы в тот момент на поле был игрок, который поддерживал бы этот террор? Массовую гибель невинных людей? Это было бы невыносимо!

Вот почему футболист Баварии Нуссаир Мазрауи должен четко дистанцироваться от кровавых деяний ХАМАС. И объяснить, почему он приветствует ненавистнические лозунги из аккаунта, призывающего к уничтожению Израиля".

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"Если Мазрауи откажется убедительно дистанцироваться от этого, он больше не должен играть в лиге. Должны быть последствия от футбольного клуба Бавария, президенту которого, еврею Курту Ландауэру, однажды пришлось бежать от нацистов.

Футболисты не обязательно должны быть святыми, но они являются образцами для подражания у детей и молодежи. Хотят они этого или нет. Сторонник террора никогда не должен быть образцом для подражания", – говорится в заявлении издания.

Напомним, 7 октября боевики группировки ХАМАС, палестинского исламского движения и политической партии неожиданно напали на Израиль и захватили приграничные территории страны.

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