Бензема в соцсетях выступил с поддержкой Палестины

Нападающий Аль-Хиляля Карим Бензема поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

"Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей", – написал француз в соцсетях.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Напомним, террористическое движение ХАМАС напало 7 октября на Израэль.

Ранее сообщалось, что игрока Ниццы заставили извиниться за призыву к "черному дню для евреев".

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