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Футбол

Бензема в соцсетях выступил с поддержкой Палестины

Француз высказал свою позицию.
Вчера, 22:22
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Нападающий Аль-Хиляля Карим Бензема поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

"Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей", – написал француз в соцсетях.

Напомним, террористическое движение ХАМАС напало 7 октября на Израэль.

Ранее сообщалось, что игрока Ниццы заставили извиниться за призыву к "черному дню для евреев".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Аль-Иттихад

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