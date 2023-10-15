Неудобно получилось: Игрока Ниццы заставили извиниться за призыву к "черному дню для евреев"

Защитник Ниццы извинился за свою публикацию с призывом устроить "черный день для евреев".

"Я понимаю, что моя публикация шокировала некоторых людей – это не входило в мои намерения, и я приношу извинения.

Хочу однозначно выразить свою точку зрения: я решительно осуждаю насилие в любой форме в любой точке мира и поддерживаю всех жертв".

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"Я никогда не поддержу разжигание ненависти. Мир – это идеал, в который я твердо верю", – написал алжирец в инстаграме.

Напомним, Аталь в Instagram Stories поделился видео, на котором проповедник шейх Махмуд аль-Хасанат просит Аллаха "наслать на евреев черный день" и "поддержать руку жителей Газы, если они решат бросить камень". Позднее пост был удален.

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