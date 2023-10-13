Футбольную ассоциацию Англии назвали "бесхребетной" из-за ситуации с Израилем

Еврейские организации раскритиковали английскую ассоциацию за непоследовательность и бесхарактерность.

Футбольную ассоциацию Англии назвали "бесхребетной" и осудили за "слабый ответ" на нападение ХАМАС на Израиль.

Как сообщает Sky Sports, подобная реакция была вызвана тем, что ФА решила не подсвечивать арку Уэмбли цветами израильского флага.

Вместо этого игроки сборных Англии и Австралии выйдут на товарищеский матч с черными повязками на руках, а перед стартовым свистком состоится минута молчания.

Совет депутатов британских евреев, крупнейшая и вторая самая старая еврейская общинная организация Великобритании, раскритиковал решение ФА.

В своем заявлении организация сослалась на резню в Батаклане, когда 90 человек были убиты в ночном клубе во время терактов в Париже в ноябре 2015 года.

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Тогда после теракта на всех стадионах АПЛ перед матчами прозвучал национальный гимн Франции "Марсельеза". В этом же случае ФА обошлась траурными повязками и минутой молчания.

Товарищеская встреча сборных Англии и Австралии состоится в пятницу, 13 октября. Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

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