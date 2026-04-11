Тоттенхэм договорился с защитником Ливерпуля

Энди Робертсон надеется, что "шпоры" не вылетят.
Сегодня, 18:22       Автор: Андрей Безуглый
Энди Робертсон / Getty Images

Защитник Ливерпуля Энди Робертсон может продолжить карьеру в Тоттенхэме, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, "шпоры" достигли устного согласия с защитником.

Кроме того стороны уже согласовали контракт, однако бумаги пока не подписаны. У Робертсона есть ключевое условие.

Шотландец готов будет сыграть за Тоттенхэм, но только если клуб останется в АПЛ.

На текущий момент после 31-го тура команда Роберто де Дзерби находится в зоне вылета, оставая на два очка от Вест Хэма.

Ранее таккже сообщалось, что Манчестер Сити также работает над новым подписанием.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энди робертсон

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
