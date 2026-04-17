Утрехт продлил аренду Степанова еще на сезон

А также клуб имеет теперь опцию выкупа.

Утрехт официально объявил о продлении аренды Артема Степанова.

Напомним, что украинский форвард присоединился к индерландскому клубу в январе. С тех пор он провел 11 матчей, в которых отличился четырьмя голами.

Утрехт решил оставить форварда у себя еще на сезон и провел успешные переговоры с Байером.

Теперь украинец проведет в Эредивизии еще один сезон, но что важнее, Утрехт включил право выкупа в новую сделку. При этом отметим, что с Байером у Степанова заканчивается контракт летом 2027 года.

Ранее также сообщалось, что другой украинец может быть продан летом.

