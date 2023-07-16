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Барселона планирует серьезную чистку состава

"Сине-гранатовые" хотят в ближайшее время избавиться от ряда игроков.
Сегодня, 17:29
Франк Кессье / Getty Images
Франк Кессье / Getty Images

Каталонская Барселона планирует найти новый клуб для ряда своих игроков.

Как сообщает издание AS, в услуги "сине-гранатовых" не входят Клеман Ленгле, Алекс Кольядо, Франк Кессье, Сержиньо Дест и Пабло Торре.

Этих пятерых футболистов планируется продать или хотя бы отдать в аренду на один сезон. Судьба исполнителей решится на протяжении ближайшей недели.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Ювентус планирует арендовать Кессье, но сперва им также надо избавиться от балласта.

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