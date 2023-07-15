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Ювентус хочет арендовать хавбека Барселоны, но клубу необходимо избавиться от балласта

Туринцам придется освобождать место под нового игрока.
Сегодня, 11:51
Франк Кессье / Getty Images
Франк Кессье / Getty Images

Хавбек Барселоны Франк Кессье может продолжить карьеру в Ювентусе. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

В данный момент сделка зависит от продажи Поля Погба, Артура, Уэстона Маккенни и Дениса Закарии. Игрокам уже ищут новые клубы.

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В стане Ювентуса рассчитывают арендовать Кессье на год с опцией выкупа. Главный тренер туринцев Массимиллиано Аллегри уже одобрил трансфер.

В минувшем сезоне Кессье сыграл в 43 матчах, забив три гола и отдав три ассиста. Хавбек преимущественно выходил на замены.

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