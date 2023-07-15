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Ювентус заинтересовался голкипером Руха - СМИ

Туринцы наблюдают за игроками львовской команды.
Сегодня, 11:20
Рух U-16 / Рух Львов
Рух U-16 / Рух Львов

Голкипер юношеской команды Руха Александр Харечко может перебраться в итальянский гранд.

Как сообщает Sport.ua, юношеская команда Ювентуса проявляет серьезный интерес к вратарю львовской команды.

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Харечко попал в поле зрения скаутов итальянцев во время товарищеского турнира в Италии LAZIO CUP, который состоялся весной. Рух на том турнире дошел до полуфинала.

Клубы ведут переговоры. Рассматриваются разные варианты, в том числе разделение права на вратаря: Харечко переедет в Италию, но 50 процентов прав на вратаря будет принадлежать Руху.

Отмечается, что Ювентус также рассматривает еще нескольких игроков из Академии Руха, однако в переговоры пока не вступал.

Ранее сообщалось, что Шахтер договорился о трансфере юного форварда Сан-Паулу.

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