Хавбек Барселоны близок к переходу в Ан-Наср
Кессье покинет клуб за небольшую сумму.
Опорный полузащитник Барселоны Франк Кессье находится в шаге от смены клубной прописки. Об этом сообщает издание The Athletic.
Ивуариец продолжит карьеру в Ан-Насре. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.
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Сам футболист рад сменить команду этим летом, так как он разочарован своим положением в стане каталонцев и хочет больше игрового времени.
В минувшем сезоне на счету 26-летнего хавбека один гол и один ассист в 28 матчах Ла Лиги.
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