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Хавбек Барселоны близок к переходу в Ан-Наср

Кессье покинет клуб за небольшую сумму.
Сегодня, 19:22
Франк Кессье / Getty Images
Франк Кессье / Getty Images

Опорный полузащитник Барселоны Франк Кессье находится в шаге от смены клубной прописки. Об этом сообщает издание The Athletic.

Ивуариец продолжит карьеру в Ан-Насре. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

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Сам футболист рад сменить команду этим летом, так как он разочарован своим положением в стане каталонцев и хочет больше игрового времени.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего хавбека один гол и один ассист в 28 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона франк кессье ан-наср

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