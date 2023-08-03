Президент Барселоны предложил сотрудничество клубам из Саудовской Аравии

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о сотрудничестве европейских клубов с командами из Саудовской Аравии.

"Я уважаю решения правительства Саудовской Аравии, которое, как вы знаете, подписывает талантливых игроков.

Футбол – командный вид спорта. Конечно, талантливые игроки помогают продвигать этот вид спорта и делать фанатов счастливыми, потому что талант – это талант, но... Команда – это главное.

Читай также: Защитник Барселоны близок к переходу в Ан-Наср Роналду

На мой взгляд, им важнее заручиться поддержкой клубов с традициями, особенно – европейских. Есть крупные европейские клубы, в их число входит и Барселона, которые могли бы помочь командам из Саудовской Аравии. Мы могли бы поделиться методами и помочь их командам стать лучше.

Считаю, это правильный способ. Возможно, мы могли бы помочь с футбольными академиями, работая напрямую. За счет этого можно было бы улучшить качество их команд", – сказал Лапорта в интервью CNN.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!