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Защитник Барселоны близок к переходу в Ан-Наср Роналду

Клубу из Саудовской Аравии осталось договориться с самим Лангле.
Сегодня, 00:49
Клеман Лангле / Getty Images
Клеман Лангле / Getty Images

Защитник Барселоны Клеман Лангле близок к уходе из команды. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонцы почти согласовали переход футболиста в Ан-Наср. Сумма трансфера будет небольшой, но цель данного перехода - снизить зарплатную ведомость "сине-гранатовых".

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Также клубу из Саудовской Аравии еще предстоит провести переговоры с самим Лангле. Центрбек пока не хочет покидать европейский футбол, что может стать проблемой.

Напомним, 27-летний француз провел прошлый сезон в лондонском клубе на правах аренды. Игрок отличился двумя ассистами в 26 матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Клеман Лангле ан-наср

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