Защитник Барселоны близок к переходу в Ан-Наср Роналду

Клубу из Саудовской Аравии осталось договориться с самим Лангле.

Защитник Барселоны Клеман Лангле близок к уходе из команды. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонцы почти согласовали переход футболиста в Ан-Наср. Сумма трансфера будет небольшой, но цель данного перехода - снизить зарплатную ведомость "сине-гранатовых".

Читай также: Экс-защитник Барселоны подписал контракт с Фиорентиной

Также клубу из Саудовской Аравии еще предстоит провести переговоры с самим Лангле. Центрбек пока не хочет покидать европейский футбол, что может стать проблемой.

Напомним, 27-летний француз провел прошлый сезон в лондонском клубе на правах аренды. Игрок отличился двумя ассистами в 26 матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!