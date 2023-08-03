Защитник Барселоны близок к переходу в Ан-Наср Роналду
Клубу из Саудовской Аравии осталось договориться с самим Лангле.
Защитник Барселоны Клеман Лангле близок к уходе из команды. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Каталонцы почти согласовали переход футболиста в Ан-Наср. Сумма трансфера будет небольшой, но цель данного перехода - снизить зарплатную ведомость "сине-гранатовых".
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Также клубу из Саудовской Аравии еще предстоит провести переговоры с самим Лангле. Центрбек пока не хочет покидать европейский футбол, что может стать проблемой.
Напомним, 27-летний француз провел прошлый сезон в лондонском клубе на правах аренды. Игрок отличился двумя ассистами в 26 матчах АПЛ.
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