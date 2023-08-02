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Экс-защитник Барселоны подписал контракт с Фиорентиной

Игрок достанется "фиалкам" абсолютно бесплатно.
Сегодня, 20:06
Йерри Мина / Getty Images
Йерри Мина / Getty Images

Йерри Мина в ближайшее время будет представлен новым игроком Фиорентины.

По информации Николо Скиры, 28-летний колумбиец согласовал с финалистом Лиги конференций-2023 контракт на один год.

При этом соглашение продлится сразу на два года при достижении определенных условий.

Напомним, что Йерри Мина покинул Эвертон на правах свободного агента по завершению прошлого сезона. Ранее в своей карьере он успел поиграть за Палмейрас и Барселону.

Стоит отметить, что летом 2018 года "ириски" заплатили за трансфер центрбека 30 миллионов евро.

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