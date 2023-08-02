Педри - о переходе в ПСЖ: Потребуется многое, чтобы вытащить меня из Барселоны

Недавно ПСЖ получил нового тренера в лице Луиса Энрике, на которого выпала роль того, кто должен перестроить команду.

Испанский наставник был бы рад поработать с талантливым хавбеком Барселоны Педри. Однако сам игрок не горит желанием покидать Каталонию.

"ПСЖ? Потребовалось бы многое, чтобы вытащить меня из Барселоны. Слухи меня не интересуют. Я хочу быть в Барсе и я останусь здесь на еще много лет. Моя цель — стать капитаном и играть на новом стадионе Спотифай Камп Ноу", - цитирует испанца La Vanguardia.

Напомним, что Барселона и ПСЖ ведут переговоры по трансферу другого игрока "сине-гранатовых" - Хави Эрнандес заявил, что к нему пришел Усман Дембеле и попросил отпустить его во Францию.

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