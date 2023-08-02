iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Педри - о переходе в ПСЖ: Потребуется многое, чтобы вытащить меня из Барселоны

Испанец дал понять, что не планирует покидать каталонский клуб.
Сегодня, 14:57
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Недавно ПСЖ получил нового тренера в лице Луиса Энрике, на которого выпала роль того, кто должен перестроить команду.

Испанский наставник был бы рад поработать с талантливым хавбеком Барселоны Педри. Однако сам игрок не горит желанием покидать Каталонию.

"ПСЖ? Потребовалось бы многое, чтобы вытащить меня из Барселоны. Слухи меня не интересуют. Я хочу быть в Барсе и я останусь здесь на еще много лет. Моя цель — стать капитаном и играть на новом стадионе Спотифай Камп Ноу", - цитирует испанца La Vanguardia.

Напомним, что Барселона и ПСЖ ведут переговоры по трансферу другого игрока "сине-гранатовых" - Хави Эрнандес заявил, что к нему пришел Усман Дембеле и попросил отпустить его во Францию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Педри

Статьи по теме

Барселона может инвестировать средства с продажи Дембеле в правого защитника Барселона может инвестировать средства с продажи Дембеле в правого защитника
Хави: Дембеле пришел и сказал, что хочет уйти Хави: Дембеле пришел и сказал, что хочет уйти
Стали известны условия контракта Дембеле в ПСЖ Стали известны условия контракта Дембеле в ПСЖ
Ярмоленко: Для меня главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев Ярмоленко: Для меня главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Украина16:23
Ярмоленко: Для меня главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев
Европа16:21
Арсенал продлил контракт со своим титульным спонсором
Европа15:59
Манчестер Сити подпишет защитника за рекордную сумму
Европа15:57
Один из лидеров Атлетико согласился на переезд в Саудовскую Аравию
НБА15:36
Мемфис, Коби и собственное лого: Морант похвастался новыми татуировками на все тело
Формула 115:26
Алонсо раскрыл свой секрет долгой карьеры
Европа14:57
Педри - о переходе в ПСЖ: Потребуется многое, чтобы вытащить меня из Барселоны
Европа14:48
Барселона может инвестировать средства с продажи Дембеле в правого защитника
Европа14:40
"Сдаться или помогать": Зинченко высказался о войне с россией
Формула 114:25
Леклер провел переговоры с Феррари о новом контракте, Сайнса обделили
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK