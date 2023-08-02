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Хави: Дембеле пришел и сказал, что хочет уйти

Испанец разочаровался в игроке.
Сегодня, 13:51
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны прокомментировал ситуацию с Усманом Дембеле.

По словам испанца, уход Дембеле стал для него сюрпризом, он просто пришел и сказал, что хочет перейти в ПСЖ.

"Я немного разочарован в нем. Дембеле сказал нам, что хочет уйти, у него есть предложение от ПСЖ, и мы ничего не можем сделать. Мы не можем конкурировать с предложением из Франции.

Это его решение. Мне оно кажется некрасивым, потому что я думаю, что мы очень заботились о нем, чтобы он был счастлив. Но он решил уйти. Это закон рынка. Я желаю ему удачи, но я немного разочарован", -признался Хави.

Кроме того специалист считает, что Усман не назвал настоящую причину, почему хочет уйти из клуба. Однако, в любом случае, Хави желает ему удачи.

Ранее, напомним, стало известно, что на Анатолия Трубина появился еще один претендент.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Усман Дембеле

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