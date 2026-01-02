Переговоры продолжаются. Милан увеличил цену за Нкунку

За 25 млн евро "россонери" не готовы продавать игрока.

Фенербахче направил первое предложение по покупке Кристофера Нкунку, однако получил отказ.

Милан отклонил запрос - причиной такой реакции стала неудовлетворительная цена за форварда. Турецкий клуб предложил 25 миллионов евро.

Отмечается, что Фенербахче готов повысить предложение до 30 миллионов евро. Добавим, что ранее итальянский клуб рассматривал продажу француза за 37 миллионов евро.

Издание Fanatik сообщает, что стороны могут достичь компромисса в ближайшее время.

Тем временем Рахим Стерлинг ищет новую команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!