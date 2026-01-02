iSport.ua
Футбол

Переговоры продолжаются. Милан увеличил цену за Нкунку

За 25 млн евро "россонери" не готовы продавать игрока.
Сегодня, 12:57       Автор: Валентина Чорноштан
Кристофер Нкунку / Getty Images
Кристофер Нкунку / Getty Images

Фенербахче направил первое предложение по покупке Кристофера Нкунку, однако получил отказ.

Милан отклонил запрос - причиной такой реакции стала неудовлетворительная цена за форварда. Турецкий клуб предложил 25 миллионов евро.

Отмечается, что Фенербахче готов повысить предложение до 30 миллионов евро. Добавим, что ранее итальянский клуб рассматривал продажу француза за 37 миллионов евро.

Издание Fanatik сообщает, что стороны могут достичь компромисса в ближайшее время.

Тем временем Рахим Стерлинг ищет новую команду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан фенербахче Кристофер Нкунку

