Нападающий Милана принял решение по поводу своего будущего
Нападающий Милана Кристофер Нкунку не заинтересован в смене клуба во время зимнего трансферного окна.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, 28-летний французский футболист, который только летом перешел из Челси за 37 миллионов евро, не собирается покидать итальянскую команду, несмотря на интерес со стороны Фенербахче.
Отметим, что контракт игрока с "россонери" рассчитан до июня 2030 года.
В нынешнем сезоне Нкунку провел за Милан 15 матчей в всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.
Напомним, ранее сообщалось, что в Милане недовольны выступлениями Нкунку и могут его продать, если получат выгодное предложение.
