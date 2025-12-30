Нападающий Милана принял решение по поводу своего будущего

Кристофер Нкунку определился с дальнейшими планами на фоне слухов о трансфере.

Нападающий Милана Кристофер Нкунку не заинтересован в смене клуба во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, 28-летний французский футболист, который только летом перешел из Челси за 37 миллионов евро, не собирается покидать итальянскую команду, несмотря на интерес со стороны Фенербахче.

Отметим, что контракт игрока с "россонери" рассчитан до июня 2030 года.

В нынешнем сезоне Нкунку провел за Милан 15 матчей в всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Милане недовольны выступлениями Нкунку и могут его продать, если получат выгодное предложение.

